Санкции нипочём: Huawei покажет смартфоны линейки Mate 30 в сентябре

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Устройства будут на базе собственной ОС HongMeng и процессорах Kirin 985.

В сентябре 2019 Huawei покажет новые флагманы линейки Mate. Всего будет презентовано 3 устройства: Mate 30, Mate 30 Lite и Mate 30 Pro. Все смартфоны будут на базе однокристальных процессоров Kirin 985. Также сообщается, что после ввода санкций Торговой палаты США и внесения Huawei в чёрный список, компания разрабатывает собственную ОС HongMeng, на базе которой и будет представлена линейка Mate.

Данных касательно других характеристик устройств пока нет, как нет и сомнений в том, что устройства получат отличные камеры. Все последние годы Huawei уверенно занимала лидирующие позиции в рейтинге фото-флагманов DxOMark.

Несмотря на все запреты США возникает ощущение, что для Huawei санкции нипочём и компания занимается разработкой в привычных для нее сроках, ведь даже презентация новых устройств запланирована на сентябрь, хотя обычно китайская компания проводила их в октябре. Бренд был готов к такому сценарию развития и подготавливал собственную ОС намного заранее.

Недавно Huawei зарегистрировала 2 торговые марки: HongMeng и Ark OS, которые придут на смену операционным системам Android и Windows.