«Несите Пармезан»: В сети высмеяли новый дизайн Mac Pro от Apple в форме тёрки

Сегодня, 02:28

Технология «Тёрка» была применена при создании новинки, шутят пользователи.

Прошедшая накануне конференция WWDC 2019 в городе Сан-Хосе штата Калифорния подарила немало интересных поводов для обсуждения. В этом году компания Apple представила свой новый стационарный компьютер – Mac Pro. Но дизайн новинки вызвал любопытные ассоциации у пользователей.

Новый металлический корпус компьютера выглядит весьма прилично, если не обращать внимания на заднюю панель. Именно о задней части корпуса и её технологических отверстиях для циркуляции воздуха и шли все разговоры после конференции. Если на Mac Pro смотреть с определенного ракурса, то на ум приходят явные сравнения с обыкновенной кухонной теркой.

Такой сетчатый корпус с ножками внизу и ручкой сверху пользователи сети сразу же окрестили тёркой для сыра или овощей. В Твиттере началась настоящая гонка между пользователями, в попытках придумать наиболее остроумную шутку: «Мне одному кажется, что он похож на терку?», «Скажите привет iТерке!», «Несите Пармезан». Складывалось ощущение, что зрители высмеяли буквально каждый миллиметр корпуса: некоторые увидели пришельца в отверстиях охлождения, другие сравнивали его с домашней батареей отопления. Но любители Apple уже сошлись во мнении, что новый аппарат будет иметь в народе второе название – «Тёрка».

Очевидно, что новая ассоциация теперь навсегда закрепится за данным продуктом. Но некоторые наблюдатели отмечают, что новый дизайн выглядит уже гораздо лучше, чем предыдущая овальная версия Mac Pro, которую все сравнивали с мусорным ведром. «Это большой прогресс для Apple», - в шутку заявляют пользователи.