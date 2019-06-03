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Новые 5 циферблатов с вариантами кастомизации, поддержка аудиокниг, калькулятора, аудиозаметок, добавлены опции для здоровья и часы «научили» измерять громкость.

Стартовала презентация Apple WWDC 2019. «Яблочная корпорация» уже удивила многих поклонников тем, что Тим Кук подтвердил слухи о всех фишках новой watchOS. Apple обновила watchOS из важного стоит запомнить, что корпорация по-прежнему настроена максимально персонализировать свои продукты для каждого пользователя, будь-то ребёнок или человек преклонного возраста. Представлены новые циферблаты, целых 5 штук и много вариантов для кастомизации сделают watchOS ещё более интересным и отличительным от продуктов конкурентов. Тим Кук вновь подтвердил, что часы Apple признаны самыми крутыми в мире. На WWDC 2019 сообщили о появлении нового магазина приложений для Apple Watch с самостоятельными приложениями в App Store. Также представленные модели получат больше функций для здоровья, которые 100% будут «ходовыми» у пользователей.

Кроме этого будут доступны Калькулятор» и «Диктофон». Для функционирования некоторых приложений теперь не нужен iPhone, говорят блогеры. Отличной новостью станет также возможность измерять громкость звука вокруг пользователя watchOS. Теперь Apple подтвердила своими новинками на WWDC 2019 реальность обойти не только свои достижения, но и главных конкурентов из Samsung.