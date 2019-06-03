Мечты сбываются: «Умный» будильник от Lenovo можно бить по утрам

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Теперь отключить будильник можно, просто ударив по нему, поскольку никакой специальной кнопки для этого не предусмотрено.

Компания Lenovo создала «умный» будильник, изобретение которого ждал каждый человек на Земле. Ненавистный звук теперь можно прекратить, просто ударив по устройству кулаком. Специалисты уверены, что гаджет выдержит, он изготовлен из прочного пластика и ткани. По словам представителей компании, после тестирования не было сломано ни одно устройство. После выпуска Lenovo Smart Clock можно с уверенностью сказать, что мечты сбываются.

Помимо того, что «умный» будильник можно бить по утрам, он оснащён ещё множеством функций. Гаджет обладает 4-дюймовым экраном, дизайн очень прост, но впишется в любой интерьер. На нём есть кнопки уменьшения и увеличения громкости вместо сенсорного управления, что очень хвалят специалисты.

«Умным» будильником можно управлять с помощью голоса, попросив воспроизвести музыку, проверить погоду. Интерфейс гаджета тоже довольно прост. Экран сенсорный, смахивание влево позволит увидеть все имеющиеся будильники, вверх — изменить настройки, а вправо — вернуться к часам. Дисплей у устройства тоже «умный». Он будет становиться светлее до момента срабатывания будильника, чтобы не разбудить лишним источником света.

Приобрести гаджет можно за 80. $ По мнению аналитиков, это довольно дорого, ведь есть дешёвые аналоги, которые подойдут больше, особенно если пользователю ничего не нужно, кроме функции будильника. Однако те, кто считает прикроватные часы обязательным атрибутом, Lenovo Smart Clock подойдёт лучше всего.