Xiaomi показала смартфон с подэкранной селфи-камерой вслед за Oppo

Xiaomi провела сравнение версий Mi9 с вырезом и скрытой под экран камерой.

Всего через пару часов после того, как Oppo презентовала свой прототип телефона с подэкранной фронтальной камерой, Xiaomi показала свою новинку. Никаких подробностей касательно характеристик устройства нет, но изветсно что камера должна получить разрешение 20 Мп.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1