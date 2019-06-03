Xiaomi показала смартфон с подэкранной селфи-камерой вслед за Oppo

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Xiaomi провела сравнение версий Mi9 с вырезом и скрытой под экран камерой.

Всего через пару часов после того, как Oppo презентовала свой прототип телефона с подэкранной фронтальной камерой, Xiaomi показала свою новинку. Никаких подробностей касательно характеристик устройства нет, но изветсно что камера должна получить разрешение 20 Мп.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1 — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019

Президент Xiaomi Лин Бин опубликовал видео в Weibo, позже продублировав в Twitter, вслед за Oppo. На показанной видеодемонстрации показано сравнение прототипа Mi9 c подэкранной селфи-камерой и каплевидным вырезом в дисплее. Это означает, что устройство не нуждается в каких-либо вырезах или выдвижных модулях. Ранее Xiaomi опубликовала патент технологии, в которой смартфон использует две части дисплея для управления ими поочередно и для пропуска света на датчик камеры.

Остается не ясным, когда устройство увидит свет, ведь в марте компания уже показывала прототип складного смартфона, однако никакой новой информации вслед не последовало. Аналитики предрекают выход смартфонов с скрытыми под дисплей камерами в конце 2019 или начале 2020 года.

Ранее вице-президент Oppo заявил о том, что такие камеры будут слабее чем те, что есть на рынке в данный момент, ведь их оптическое качество будет слабее из-за сокрытия под дисплеем.