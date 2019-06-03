Oppo показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой

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На видеодемонстрации виден только экран, камера под ним незаметна.

Вице-президент Oppo, Брайан Шен опубликовал видео на официальном Twitter-аккаунте Oppo. Видеодемонстрация показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Видео опубликовано без особых подробностей, но уже сейчас можно заметить селфи-камеру, не нуждающуюся в вырезе и располагающуюся непосредственно в дисплее, без применения технологии выдвижных механических модулей.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) June 3, 2019

В мае автор многочисленных «сливов», Бэн Гескин предполагал, что Oppo покажет такую камеру и данный прогноз оказался верным.

Видео было впервые опубликовано в Weibo вице-президентом Oppo Брайаном Шеном. Он сообщил, что на данном этапе подэкранные камеры не могут соперничать с аналогичнымы обычнымы и в первое время будут заметны потери оптического качества.

Ранее компания представила свою новинку Oppo Reno у которой также отсутствует вырез под «фронталку», но имеется выдвижной механизм. Также в скором времени состоится выход версии Reno 5G, обещающей составить конкуренцию Samsung.