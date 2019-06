Oppo показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой

На видеодемонстрации виден только экран, камера под ним незаметна.

Вице-президент Oppo, Брайан Шен опубликовал видео на официальном Twitter-аккаунте Oppo. Видеодемонстрация показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Видео опубликовано без особых подробностей, но уже сейчас можно заметить селфи-камеру, не нуждающуюся в вырезе и располагающуюся непосредственно в дисплее, без применения технологии выдвижных механических модулей.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY