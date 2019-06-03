Пора на покой: iTunes удаляет свои аккаунты из Facebook и Instagram

Сегодня, 11:11

Компания Apple, вероятно, считает, что это уже давно пора сделать.

Версия о том, что сервис iTunes от Apple закрывается, была на слуху уже давно. Официальные комментарии от компании все еще остаются туманными, но пользователи уже понимают, что iTunes закрытие.

Из ресурса Reddit стало известно, что Apple медленно удаляет упоминания о своем проекте из социальных сетей. В частности, были практически полностью удалены аккаунты из Facebook и Instagram. Наблюдатели сообщают, что аккаунты в Twitter пока еще не тронуты, но все идет именно к этому.

Специалисты считают, что сервис iTunes уже исчерпал себя и является «рудиментом», которому пора на покой. В Apple ходят слухи, что в новой версии iOS данное приложение будет разделено на три новых: Музыка, TV и Подкасты.