Новая рекламная война? Xiaomi начала троллинг OnePlus и Тони Старка

Сегодня, 11:19

Билборд «убийцы флагманов» Redmi K20 иронизирует над установленным рядом щитом конкурентов.

Новая рекламная война компаний началась в Индии, где на одной из улиц появился билборд OnePlus 7 с Робертом Дауни-младшим, ставшим рекламным лицом компании. Дауни-младший известен как исполнитель роли Тони Старка во франшизе Мстителей, чем не преминули воспользоваться рекламщики из Xiaomi.

Компания Xiaomi начала троллинг новинки от OnePlus, разместив свой билборд рядом с конкурентским. На рекламном щите Redmi K20 красуются надписи «Starkly superior to the latest one» и «Redmi K20 the flagship killer». В переводе на русский они означают «Явно превосходящий последний One» и «Redmi K20 убийца флагманов». Слово starkly является явной отсылкой на персонажа Тони Старка, что намекает на троллинг китайской компании устройства конкурентов и гибели персонажа в популярной кинофраншизе. Позже аналогичные щиты появились и в других местах.

Устройства сильно похожи внешне, на что видимо и делает ставку дочерняя компания Xiaomi. У обеих флагманов похожий выдвижной модуль фронтальной камеры, однако телефон от Redmi гораздо дешевле устройства OnePlus. Примечательно, что у линейки K20 выйдет специальная версия, тематически оформленная и посвященная Мстителям.