«Смартфон для первоклашки»: Блогер назвал главные плюсы Nokia 1

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Родители захотят купить его для своего ребенка.

Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос о приобретении первого телефона для своего ребенка. В момент выбора образуется развилка: купить ребенку дорогой смартфон и переживать о его сохранности, либо купить самый недорогой, но функциональный телефон, который будет не жалко потерять.

К счастью для экономных родителей, для них есть весьма бюджетный телефон – Nokia 1. Аппарат обойдется всего в 4700 рублей. В данном случае, цена соответствует и внутренним характеристикам смартфона. Процессор тут Mediatek MT6737M, а разрешение экрана всего 854 на 480 пикселей. Размера экрана 4.7 дюйма, но маленький размер можно отнести в плюсы, если телефон рассчитан на детскую руку. Оперативная память всего 1Гб. Её не очень хватает для мощных и ресурсных операций в виде игр или специальных графических приложений. Но, если телефон покупается для учебы «первоклашки», то потребности в играх можно ограничить. Главные заслуги телефона – милый дизайн и простота использования.

Блогер, купивший этот телефон для своей дочери, назвал его «отличным выбором, который не жалко будет потерять». Помимо этого, такой телефон отлично подойдет и для людей пожелого возраста, для которых телефон необходим в качестве средства связи. Такой телефон не рекомендуется к покупке взрослым и занятым людям, так как его медленная работа будет являться раздражающим фактором.