Сегодня, 09:14

Четыре устройства на базе аппаратной платформы Intel подойдут всем группам пользователей.

Слухи насчёт того, что Samsung обновит линейку ноутбуков Notebook 7 подтвердились и компания показала 4 новых устройства. Все модели будут представлены в металлическом корпусе и будут способны удовлетворить потребности как обычных пользователей, так и геймеров. Ноутбуки получат аудиосистему Dolby Atmos, большой тачпад и усовершенствованную клавиатуру Lattice. На базе устройств будет установлены процессоры Intel Core i8 и встроенные графические процессоры Intel UHD. На более мощных ноутбуках будет доступна дискретная видеокарта от Nvidia: GeForce MX250 или GeForce GTX 1650. Вся линейка получит 16 ГБ оперативной памяти.

Для любителей компактных решений будет доступен 13-дюймовый лэптоп с Full HD дисплеем. Вес устройства составит 1,3 кг. Упрощённые модели получат жёсткие диски объёмом 256 ГБ.

15,6-дюймовый ноутбук будет предназначен для более требовательных юзеров и будет весить 1,7 кг, а версия с дискретной видеокартой — 1,8 кг. Модели с видеокартами от Nvidia получат SSD объёмом 512 ГБ. Самая мощная модель серии, под названием Notebook 7 Force, помимо GeForce GTX 1650 и SSD NVMe получит также дополнительные слоты под еще один твердотельный накопитель и жесткий диск.

Все устройства получат датчик отпечатков пальцев, а также все современные порты: USB-C, USB-A 3.0, HDMI, слот для карт microSD и 3,5 мм аудиоразъем. Notebook 7 Force будет оснащён портом Ethernet.

Цена устройства будет начинаться от $999 за базовую комплектацию, а стоимость Notebook 7 Force составит $1500.