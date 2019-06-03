По карману: Составлен ТОП-5 смартфонов до 20 000р. в 2019 году

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Переплачивать за iPhone больше не обязательно.

Рынок мобильных устройств в данный момент насыщен огромным выбором в бюджетном ценовом сегменте. Выбирать приходится из нескольких десятков вариантов, каждый из которых по-своему хорош. Специалистами был составлен ТОП-5 смартфонов до 20 000 рублей, которые по карману абсолютно каждому в 2019 году.

5-е место - идет Honor 8x Max за 17 300 рублей. Приписка Max означает, что пользователь получит весьма внушительный экран в 7,12 дюймов с разрешением 2244 на 1080 пикселей. Процессор средний, но достаточный – Snapdragon 636. Зато аккумулятор данного смартфона обладает крепкими 5000 мАч. Объем памяти от 4Гб оперативной до 128 Гб внутренней. А вот выбрать достойную камеру с данным телефоном не получится: Задняя камера у него 16 Мп, а фронтальная – 8. В любом случае, за свои деньги телефон способен удовлетворить ожидания.

4-е место - Xiaomi Pocophone F1 за 18 000 рублей. За такие деньги вы получаете сопоставимую с лучшей на рынке «начинку». Телефон отличается мощным процессором Snapdragon 845, который сможет ответить на любые современные задачи. Разрешение экрана чуть выше среднего - 2246 на 1080 пикселей. Оснащен сильной батареей объемом 4000 мАч. Объем памяти составляет 8Гб оперативной и 256 Гб внутренней. Помимо этого, у телефона простенькая, но достойная фронтальная камера в 20 Мп. Отсутствует NFC модуль для бесконтактной оплаты.

3-е место - Meizu 16 за 17 500 рублей. Смартфон с красивым и «нежным» дизайном. Оснащен экраном на 6 дюймов и разрешением в 2160 на 1080 пикселей. Имеет солидный процессор Snapdragon 710. Объем оперативной памяти – 6 Гб, а внутренней вплоть до 128 Гб. Помимо этого, у аппарата отличная фронтальная камера – 20 Мп. А вот основная камера может похвастаться всего 12 Мп. NFC модуля нет.

2-е место - Xiaomi Redmi Note 7 за 12 300 рублей. Достойный телефон со стильным дизайном. Процессор у него - Snapdragon 660, а разрешение экрана 2340 на 1080 пикселей. Емкость батареи солидная – 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера в 48 Мп может претендовать на звание одной из лучших на рынке. А вот передняя камера всего 13 Мп, но этого достаточно. Оперативной памяти в телефоне 6Гб, а внутренней – 128 Гб. NFC модуля нет.

1-е место - Samsung Galaxy A50 за 15 790 рублей. Смартфон буквально недавно вышел на рынок. Оснащен мощным процессором Exynos 9610. Помимо этого, у телефона отличное разрешение экрана в 2340 на 1080 мегапикселей. Оперативная память составляет 6 Гб, а внутренняя 128 Гб. Аккумулятор имеет приличную емкость в 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В телефон встроено сразу три основных камеры: 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп. А передняя камера может похвастаться выдающимися 25 Мп. Смартфон также оснащен модулем NFC и умеет производить бесконтактную оплату.

В подведении итогов специалисты заявляют, что телефоны в данном ценовом сегменте могут составить конкуренцию даже лидерам рынка. Но не стоит забывать, что к выбору этих телефонов придется подходить тщательней, ведь вариация отличий и нюансов в характеристиках у них может поставить в тупик даже опытного пользователя.