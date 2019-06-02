Xiaomi собирается украсть славу у «дочки» Redmi

Вчера, 22:49

Компания Xiaomi переименует Redmi K20 Prо и выпустит его под именем Mi 9T Prо.

Международный мобильный рынок покорили сразу два гаджета суббренда Redmi — K20 и K20 Prо. Смартфоны продолжают держать топовые позиции. Эта линейка обладает хорошими характеристиками и бюджетной ценовой политикой. Пользователи оценили эти смартфоны с выдвижными камерами-перископами, что подтверждается лидерством среди продаж.

Гаджет был прекрасно воспринят: экран на всю панель, мощнейшая камера, стойкий аккумулятор, яркий экран и NFC максимально порадовали владельцев.

Эксперты предполагают, что компании Xiaomi тяжело «переносит» успех «дочки» Redmi. Представители компании планируют «восстановить» денежную справедливость в свою пользу.

По словам аналитиков, Xiaomi собирается украсть славу у «своей дочери». Появление на международном рынке Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro, которые станут масштабными версиями Redmi K20 и Redmi K20 Prо, планируется уже в конце июня.

По словам инсайдеров, изменений в начинке не будет, единственным отличием станет название модели и другой логотип на задней панели. Предполагается, что за бренд Xiaomi придётся заплатить на $30 больше.

Официально подтвердилось, что китайская версия Redmi K20 в некоторых регионах «превратится» в Xiaomi Mi 9T, а Redmi K20 Prо — в Xiaomi Mi 9T Prо. Это случится с теми пользователями, которые установят обновление платформы. Прошивка переименует модель на Mi 9T или Mi 9T Pro соответственно. Других изменений наблюдаться не будет.