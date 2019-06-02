Apple закрыла официальные сообщества iTunes в соцсетях

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Дни iTunes сочтены. Компания уже нашла замену приложению.

iTunes доживает свой жизненный цикл. Аналитики заметили, что Apple уже закрыла официальные страницы в Instagram и Facebook для этой программы, удалив все свои фотографии, записи и видео. Теперь все доменные имена, которые связаны с iTunes, переадресовывают пользователей на страницы программ «Apple Music» и «Apple TV».

В отчётах за апрель говорилось, что Apple планирует разделить iTunes на отдельные приложения для музыки, подкастов и TV для следующей версией macOS. В конце апреля появились скриншоты, которые демонстрировали приложения «Apple Music» и» «Apple TV».

Эксперты сообщили, что «Apple Music» станет заменой iTunes. Новое приложение будет иметь функции предыдущей версии приложения: синхронизация с iOS-устройствами, восстановление программного обеспечения, перемещение данных, организация медиатеки.

Эксперты отметили, что компания удалила сообщества в соцсетях до начала конференции. Такие действия подтверждают серьёзность намерений корпорации.

3 июня Apple начнет свою Всемирную конференцию разработчиков, которая даст точный ответ о судьбе iTunes. Специалисты полагают, что пользователи также получат информацию о новом Mac Pro и iOS 13.

Напомним, что медиаплеер iTunes был предложен Стивом Джобсом в 2001 году. Популярность приложению принесла линейка iPod.