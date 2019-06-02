Бьёт все рекорды: Honor 20 за один день стал самым популярным смартфоном

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В Китае начались продажи. Huawei продала 50 000 экземпляров. Стоимость устройства - 290 долларов.

Honor 20, попав на рынок, тут же произвёл фурор. За один день он стал самым популярным смартфоном в Китае. Эксперты полагают, что с такими темпами не за горами и максимальные продажи в других странах. Удивительно, но всего за один день было скуплено 50 000 смартфонов этой модели.

Эксперты задаются вопросом, что же такого необычного есть в этом смартфоне. Среди основных характеристик стоит отметить процессор Kirin 980, 8 и 256 ГБ оперативной и встроенной памяти, а также возможность быстрой зарядки. Что касается аккумулятора, то его ёмкость составляет 3750 мАч.

Стоимость смартфона составляет 390 долларов, хотя на европейском рынке его представят за 500 долларов. Это неплохая цена, если учитывать все показатели смартфона — бюджетный Honor 20 имеет неплохую камеру на 48 МП с четырьмя датчиками и дисплей на 6,26 дюймов с разрешением Full HD+.

В свете последних событий это очень хорошие показатели, поскольку предполагалась — Huawei уйдёт с рынка в скором времени. Но планы, видимо, поменялись, и компания решила наверстать своё - бьёт все рекорды. Многие пытаются предугадать, чем в итоге закончится судьба китайской корпорации. Есть предположения, что ничего с ней не случится.

Правда, пользователи Сети с неохотой верят в успех корпорации. Некоторые замечают, что это очередной ход Huawei, чтобы чуть дольше продержаться «на поверхности».