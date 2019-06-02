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На протяжении 20 лет инженеры Apple пропускали уязвимость, которая ставила под угрозу данные пользователей.

В 1999 году программисты Apple презентовали девятую версию своей операционной системы, тесно интегрированной с интернетом. Чтобы раскрыть ее потенциал, пользователи устаревших компьютеров Macintosh Performa дополнительно покупали модемы. Так поступил и Джошуа Хилл, обнаруживший, что компьютером можно управлять удаленно.

Как выяснилось, другой «Макинтош» можно было вызвать с любого компьютера – без ввода пароля. На эту ошибку не обращали внимания, более того – удаленный доступ вскоре убрали из функционала Mac OS.

Подросший Джошуа Хилл стал экспертом по сетевой безопасности. В ходе исследования, специалист изучил протоколы безопасных соединений MacOS и мобильной iOS, которые случайно напомнили Хиллу старую ошибку. Так, протокол безопасности работает по тому же алгоритму, что позволяет завладеть данными удаленно. Специалист самостоятельно разработал программу, которая подключилась к ноутбуку Apple удаленно.

Таким образом, пользователь обнаружил ошибку в ноутбуках Apple, которая сопровождала систему MacOS на протяжении 20 лет. Уязвимость исправили лишь в последнем обновлении, которое выпустили в апреле.