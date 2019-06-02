«Уродливая» камера и впрямь будет: В Сеть «слили» фото чехлов для iPhone XI

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Чехлы представлены в трёх вариациях - для iPhone XI, iPhone XI R с двумя камерами и iPhone XI Max.

Последние надежды относительно дизайна iPhone XI развеялись. В Сеть «слили» фото чехлов для последней модели смартфонов от Apple. Фотографии оказались чёткими и качественными, поэтому с уверенностью можно сказать — «уродливая» камера и впрямь будет.

Здесь стоит учитывать: iPhone XI будет представлен в трёх версиях. Такой вывод был сделан из-за того, то представленные чехлы имеют разные формы и размеры. Скорее всего это будут «стандартный» iPhone XI, бюджетный iPhone XI R с двумя камерами и iPhone XI Max.

Напомним, что немногих впечатлил дизайн iPhone XI, поскольку он не сильно отличается от его предшественника. За 40 лет, которые Apple находится на рынке, она, видимо, выдохлась. Последние годы компания сдаёт свои позиции, уступая место более молодым конкурентам.

Так, в конце 2018 года были подведены итоги. Стало ясно, что Xiaomi в скором времени вытеснит американскую корпорацию. И здесь имеет место не только цена, но и стремление быть впереди. Apple не только не работает над своими смартфонами, так и закрывает приложения — например, iTunes.