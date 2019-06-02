Камера под экраном: Xiaomi разрабатывает смартфон с «чистым» дисплеем

Сегодня, 10:09

Компания зарегистрировала патент. Во время съёмки часть экрана будет затемняться, а затем придёт в норму.

Компания постоянно работает над улучшением качества своих смартфонов. На этот раз дело коснулось фронтальной камеры: Xiaomi разрабатывает устройство с «чистым» дисплеем, чтобы изображение занимало весь экран.

Стоит отметить, что китайская корпорация первая запатентовала данную идею, о чём появилась информация в социальной сети Twitter, также были приложены схематические материалы. Если камера под экраном получится у Xiaomi, то производителю не придётся размещать её на выдвижном модуле.

Известно, что во время простоя увидеть фронтальную камеру будет невозможно, но как только пользователь её активирует, часть экрана будет тухнуть. Затенение будет длится до тех пор, пока процесс съёмки не завершится. Затем всё придёт в норму.

Регистрация патента не говорит о том, что устройство действительно появится на рынке. Но если это всё-таки произойдёт, то Xiaomi произведёт фурор и обгонит конкурентов. Пользователи Сети не раз отмечали, что смартфон с выдвижной камерой не лучшая идея. Китайская компания, зная настрой аудитории, может сделать большую выручку.