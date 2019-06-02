iPhone дешевеет: Выход новинок потянул цены вниз

Сегодня, 03:30

Цены на смартфоны упали почти вдвое.

Обвальное падение цен сопровождает каждый выход новинок в любой компании. Производители телефонов iPhone не противоречат этому тренду и опускают цены на уровень, который уже будет по силам многим страждущим приобщиться к культуре пользования телефонов от Apple.

Выход флагманов iPhone XI и iPhone XI Max, а также предверие очередной сентябрьской презентации Apple отправил в свободное падение и потянул вниз цены на все предыдущие модели. Так, например цены на iPhone 7 и 7 Plus упали почти в два раза – с 70 000 до 36 000 рублей. Стоимость iPhone 8 сократилась также весьма значительно - с 80 000 до 40 000. Но самое интересное то, что предыдущий флагман iPhone 10 тоже дешевеет - уже сейчас можно найти за 45 000. На момент выхода цена на данную модель могла достигать 100 000, в зависимости от комплектации. Помимо этого, падение цен затронуло и более старые смартфоны. Например, iPhone 6 и iPhone SE можно найти за 25 000 рублей. Это рекордно низкая цена, которая стоит на равнее с бюджетными телефонами вроде Xiaomi или Meizu.

Стоит отметить, что iPhone XI еще не поступил в продажу, а был лишь анонсирован. Ожидается, что момент выхода на рынок новинки спровоцирует еще большее падение цен.