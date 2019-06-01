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Теперь в AppStore можно скачать программу любого объема – вне зависимости от качества интернет-подключения.

Несмотря на то, что покрытие мобильной сети обеспечивает доступом в интернет в любой точке города, его стоимость до сих пор превышает цену на стационарные подключения. Вероятно, по этой причине в AppStore можно было загрузить большие приложения только при подключении через Wi-Fi.

Раньше пользователи смартфонов iPhone не могли скачать приложение объемом более 150 Мб, используя мобильный интернет. Для больших приложений приходилось переключаться. Теперь Apple разрешит скачивать большие приложения через мобильный интернет – лимит увеличили на 50 Мб.

Стоит отметить, что подобная практика негативно влияет на качество некоторых приложений. Так, разработчики программ для iPhone сетовали на то, что приходится снижать функциональность, что бы попасть в отведенные рамки. К слову, пользователи Android в данном случае видят лишь предупреждение о возможных расходах трафика.