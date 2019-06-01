Гибрид человека и машины? Военные США смогут управлять оружием с помощью разума

Сегодня, 18:08

Учёные выяснили, что можно соединить два мозга, с помощью которыми можно мысленно управлять любым устройством.

Компания DARPA намерена использовать данную технологию, чтобы довести её до логического завершения и использовать в армии. По их словам, для связи не нужно никакого хирургического вмешательства, а также имплантации в мозг человека различных электронных датчиков. Нейротехнологии дошли до того уровня, когда без них можно обойтись.

При этом технология подойдёт не только американских солдат. Авторы отмечают, что алгоритм будет двунаправленным. То есть не только человек сможет воздействовать на устройство, чтобы управлять им, но и устройство само сможет подавать пользователю сигналы. С его помощью незрячие люди смогут «видеть» то, что видит обычный человек. Это будет настоящая революция не только в сфере технологий, но и в армии, и в медицине, и ряде других.

Для этого предлагается использовать несколько способов. Первый из них представляет собой специальный шлем или обруч, который будет надеваться на голову. Он будет передавать информацию в мозг, а также получать. Более того, этот процесс будет по скорости превосходить скорость моргания.

Другой способ называется ««мелкоинвазивный нейронный интерфейс». Его суть в том, что в тело человека с помощью определённого спрея или геля, который, попадая внутрь, будет проводить все процессы с помощью всего лишь одного нейрона. Для начала нужно определиться, каким путём авторы изобретения пойдут, чтобы создать гибрид человека и машины. Далее – провести испытания на животных и людях. В случае успеха военные США действительно смогут управлять оружием с помощью разума.