360 градусов восторга: «Неформальная» экшн-камера Insta360 One X покорила пользователей

Сегодня, 16:44

Умная обработка 360-градусных фото и видео — главная отличительная черта Insta360 One X.

Не так давно вышла «неформальная» экшн-камера Insta360 One X, которая покорила пользователей. Эксперты назвали данную камеру потребительской, что несомненно является плюсом для простого человека, решившего порадовать себя чем-то необычным. Ели говорить о достоинствах Insta360 One X, то камера имеет два объектива, способных охватывать и снимать вокруг человека всё происходящее. В отличие от предыдущей версии Insta360 One, новинка получила от разработчиков возможность умной обработки сферических фото и видео. Кроме того, с помощью ряда приложений для компьютеров и планшетов, пользователь может создавать короткие видео, добавляя при этом самые разные фотоэффекты.

Также эксперты обратили внимание на компактную конструкцию камеры и дополнительный чехол, который идёт в комплекте и защищает устройство от повреждений. Получить сочные ракурсы во время съёмки поможет штатив, под которое есть специальное крепление внизу устройства. Возвращаясь к теме приложений, разработчики обратили внимание на Insta360, в котором есть полезная функция обучения.

Еще одним плюсом камеры стала возможность взаимодействия с любым современным смартфоном, а также функция Wi-Fi, придающая устройству все 360 градусов восторга.