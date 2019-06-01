Сегодня, 16:04

Xiaomi Redmi Note 7 стал «смартфоном для бомжей» и продаётся за 10 тыс. рублей.

Не так давно Xiaomi Redmi Note 7 появился в России, а «обнищавшая» Xiaomi распродаёт популярный смартфон 2019 года за копейки. Сегодня вместо 13 990 за устройство просят всего 10 850 рублей. По мнению экспертов, обвал цен произошел по двум причинам. Во-первых, смартфон зашел на российский рынок по завышенной цене, а во-вторых, по Xiaomi очень сильно «ударила» новость о возможном разрыве торговых отношений Китая и США. Как известно, первой жертвой этой войны стала Huawei, которой Google отказал в поддержке Android. После этого некоторые эксперты прогнозирует дальнейшее удешевление всех китайских моделей, которые не смогут обеспечить своим покупателям обновление ОС.

Не спасло ситуацию даже последнее обновление для Xiaomi Redmi Note 7 MIUI V10.3.7.0. ПО «весит» 237 мегабайт и дает пользователям возможность насладиться сразу двумя преимуществами. Режим Dark Mode, который создает «темную» тему для всех стандартных приложений и позволяет устройствам с OLED-экранами экономить заряд аккумулятора. Второе преимущество — новая анимация зарядки, которую раскрасили во все цвета радуги с визуализацией заряда от источника к центру.

В данный момент Xiaomi Redmi Note 7 распродают десятки магазинов. Он уже потерял в цене 25% и стоит, примерно, как один поход в ресторан, поэтому вряд ли станет еще дешевле. Стоит отметить, что снижение цены привлекло массу покупателей, которые оставляют положительные отзывы о работе устройства, тем более, что многие ретейлеры дают полтора года гарантии на смартфон.