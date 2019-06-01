«Мегастрёмный уродец»: Блогер показал дизайн будущего iPhone XI

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Недоумение вызвала даже не столько «идиотская бровь», сколько вид основной камеры.

Последний iPhone XR вызвал у пользователей очень неоднозначную реакцию, поэтому все гадают, как же «купертинцы» «обезобразят» новый iPhone XI. Долго ждать не пришлось. В преддверии презентации iOS 13, запланированной на 3 июня, которую должен поддерживать новый флагман, блогер Wylsa показал дизайн будущего iPhone XI, рендер которого слил в Сеть компетентный источник @OnLeaks.

На уровне сливов рендеры Aplle всегда выглядят не слишком презентабельно, но iPhone XI похоже побил все рекорды. «Мегастремный уродец», — примерно так отреагировали на дизайн флагмана большинство пользователей и сам блогер.

Прежде всего, поражает «топорное» оформление устройства. Смартфон выглядит скорее как заготовка, чем высокотехнологичная вещь. Еще больше шокирует камера. Три камеры решили поместить в квадрат. «Уродская бровь» также не вызвала восторга. Рамки не достаточно узкие, но на фоне остальных «недостатков» это почти не имеет значения.

«Лучше бы идиотскую бровь убрали и сделали тонкие рамки по всей площади) Камеры же оставили 2 и на том же месте, что городить то, надо чтобы народ привык к дизайну.Стив бы так сделал. Частое метание по дизайну же всегда было визитной карточкой второсортных китайских изделий)».

Однако сам Wylsa предлагает не спешить с выводами, так как после выхода новинки, все оказывается не так ужасно, как многие ожидали. По все вероятности, в Apple пока не определились с окончательным дизайном. Серийная модель может выглядеть совершенно иначе, а подобные «сливы» помогают компаниям дольше сохранять разработанные решения в тайне.