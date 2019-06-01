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Amazfit Youth Edition смогут работать 20 дней на одной зарядке, а стоимость составит $72.

Линейка умных часов Huami Amazfit от Xiaomi пополнится бюджетной моделью Youth Edition. Новинка выполнена в стиле флагманской модели Amazfit Verge, но отличается демократичной ценой.

Youth Edition получили AMOLED дисплей с разрешением 360×360 точек, покрытый ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass 3, устойчивым к следам отпечатков. Корпус заключен в силиконовый ремешок, выполненный в стиле классических спортивных часов.

Функциональность гаджета представлена датчиком сердечных сокращений и акселерометром, а предустановленные режимы позволят настроить фитнес-трекер для одного из распространенных видов спорта. При этом бюджетная модель получила навигатор, поддерживающий спутники ГЛОНАСС и GPS.

Новинка уже доступна в китайских магазинах компании. В России Xiaomi представит бюджетные смарт-часы с длительной автономностью этим летом. Часы от Xiaomi смогут конкурировать с фитнес-трекерами благодаря своей функциональности, а консерваторов привлечет классический дизайн устройства.