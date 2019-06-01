Microsoft массово ломает компьютеры? Новое обновление для Windows 10 выводит из строя видеокарты

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Люди жалуются на поломки ПК в Сети, прилагая фото с «проблемными местами».

Очередное обновление ОС Windows 10 разочаровало юзеров. Пользователи жалуются, поскольку последняя версия программы выводит из строя видеокарты, вернее из-за нее начинают неправильно работать драйверы. В Сети появилось множество сообщений от негодующих юзеров. Они хотят узнать, почему драйверы NVIDIA не запускаются после улучшения Windows 10. Пользователи дают друг другу рекомендации и предлагают применить деинсталлятор для решения проблемы. Возможно компания Microsoft умышленно массово ломает компьютеры, чтобы увеличить объемы продаж ПК.

Помимо вывода из строя драйверов, новая программа еще и не до конца устанавливается. Система сообщает о повреждении файлов и просит пользователей найти какое-либо решение. Последние же обращаются за помощью в Сеть, надеясь там отыскать ответы на свои вопросы. Возникают проблемы после обновления Windows 10 и с видеокартами GTX 1060 во время использования графического редактора Photoshop.

Компания Microsoft занимается производством ПК, игровых приставок, смартфонов, приложений для мобильных устройств. Ей выгодно, чтобы юзеры как можно чаще покупали компьютеры и программы. Возможно поэтому специалисты корпорации умышленно создают обновления ОС, конфликтующие с другими устройствами ПК ради увеличения объемов продаж техники.