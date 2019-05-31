Twitter делает людей глупыми: Успехи студентов, использующих соцсети, снижаются на 40%

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Результаты тестирования обучающихся в школах и институтах падают на 25-55%.

Исследование проводили сотрудники Университета Милана. Они проверили успехи 1500 итальянских студентов. Результаты эксперимента вызвали обеспокоенность у директоров учебных заведений. Оказывается, успехи студентов, использующих соцсети, снижаются в среднем на 40% из-за социальных сетей. Эксперты заявили, что Twitter делает людей глупыми, поскольку там постоянно обсуждают профессиональные вопросы юзеры, далёкие от тех сфер знаний, о которых они рассуждают. В связи с тем, что к соцсетям имеют доступ огромное количество человек, ложная информация распространяется очень быстро. В итоге в обществе формируется превратное мнение по тем или иным вопросам.

Зачастую студенты обращаются за помощью в Twitter с целью получить ответ на определенный вопрос, но ведь они не знают, кто реагирует на их слова на самом деле. Иногда можно действительно найти профессиональные рекомендации. В остальных же случаях так называемые эксперты только вводят пользователей в заблуждение. От этого страдает образовательный уровень студентов. Они всё принимают за чистую монету, а потом удивляются, когда им ставят отрицательные оценки в институтах.

Исследователи предлагают создавать группы экспертов для проверок специализированных форумов. На данный же момент результаты студентов в обучении неуклонно падают. С помощью соцсетей мошенники могут формировать общественное мнение, вводя людей в заблуждение по экономическим и политическим вопросам.