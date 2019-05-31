Цены на бензин ударили по всем: BMW выпускает электрический самокат

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E-Scooter за $890 способен разогнаться лишь до 20 км/ч.

Вероятнее всего цены на бензин ударили по всем, ведь компания BMW представила концепт электросамоката. Баварская компания разработала электронное средство передвижения совместно с компанией Micro Mobility. Однако эксперты оценили новинку негативно, ведь технические характеристики устройства не соответствуют ценнику.

BMW выпускает электрический самокат E-Scooter с ценником в $890, но при этом максимальная скорость устройства не будет превышать 20 км/ч. На базе устройства будет достаточно слабый электромотор с мощностью в 150 Вт. Это значит, что у устройства возникнут проблемы с подъёмом на высоты. Литий-ионного аккумулятора самоката хватит всего на 12 км хода, но батарея способна зарядиться полностью за 2 часа.

Аналогичные устройства от китайских брендов стоят дешевле в 2-2,5 раза, обладая при этом аналогичными характеристиками.

Ранее власти Германии разрешили использовать электросамокаты на дорогах и велодорожках, но с одним ограничением — их скорость не должна превышать 20 км/ч. Вероятно BMW решила подстроиться под этот закон и выпустить устройство для передвижения. Германцы, славящиеся своим высоким уровнем жизни, могут позволить себе такое дорогое устройство, так что проблем с продажами у BMW не будет.