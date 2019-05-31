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Финская компания презентует новинку под именем Wasp в Милане 6 июня.

В интернете появилась информация касательно презентации новых устройств финской компании HMD Global. Выпускаемые под брендом Nokia устройства будут презентованы на спецпоказе в Милане (Италия) 6 июня 2019 года.

Сообщается, что Nokia выпустит смартфон «Осу». Новинка под именем Wasp (Оса) была найдена в реестре Федеральной комиссии по связи США. Выбор такого имени обусловлен новым трендом Nokia, которая называет свои устройства в честь героев комиксов Marvel. Рыночным названием смартфона станет Nokia 6.2.

По инсайдерским данным смартфон получит 3-6 ГБ оперативной и 32 ГБ накопительной памяти. Основная камера получит два модуля на 16 и 5 Мп. 6,2-дюймовый Full HD+ дисплей получит вырез под фронтальную камеру, как у Samsung Galaxy S10. На базе устройства будет установлен процессор Snapdragon 632, а питаться смартфон будет от батареи ёмкостью 3 500 мАч.

Сообщается, что «Оса» получит Android 9 Pie.