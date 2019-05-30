Bose анонсировала новую линейку подавляющих шум беспроводных наушников

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Девайсы получили первую в мире платформу аудио дополненной реальности (AR).

Американская корпорация Bose похвасталась современными устройствами, обеспечивающими отличный звук. Компания анонсировала новую линейку подавляющих шум беспроводных наушников, в которую входит три модели: Headphones 700, Earbuds 500 и Noise Canceling 500. На данный момент можно сделать предварительный заказ на Headphones 700. Его цена равна 400 долларов США. Новинка обладает первой в мире AR. Она включает в себя микрофонную систему для качественной передачи голоса. AR имеет поддержку виртуальных помощников Google Assistant и Amazon Alexa, которая осуществляется через приложение Bose Music. Услуги активируются путем нажатия кнопки справа.

Headphones 700 владеют 11 уровнями шумоподавления. Прервать звук можно в режиме воспроизведения музыки одним нажатием кнопки. Девайс работает автономно на протяжении 20 часов и имеет функцию быстрой зарядки. Подпитать устройство энергией можно за два часа.

Earbuds 500 отличается своим изящным видом и компактными размероами. Наушники получили сенсорное управление, имеют доступ к виртуальным ассистентам и обладают AR, как и более дорогая модель. Новинка появится в конце 2019, поэтому производитель пока полностью не определился с ценой.

Noise Canceling 500 – это модель, завладевшая всеми преимуществами названных девайсов. Она тоже получит Bose AR, интуитивно понятное сенсорное управление, функцию быстрой зарядки и способность взаимодействовать с виртуальными помощниками.