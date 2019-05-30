MacBook Pro загорелся на коленях владельца. Техника Apple не безопасна?

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Проблема аккумуляторов у Apple набирает обороты. «Яблочные» ноутбуки и смартфоны взрываются уже не впервые.

На площадке Reddit появилась новость способная заставить вздрогнуть владельцев Apple. Пользователь под ником whitepandamusic рассказал о неприятном инциденте связанном с его MacBook Pro.

Владелец ноутбука сидел, держа подключённое к зарядке устройство на коленях. Неожиданно повалил дым и MacBook Pro загорелся на коленях владельца. Мужчина успел откинуть ноутбук на пол, где он взорвался. По счастливой случайности никто не пострадал, однако горящее устройство повредило полдома.

Отдав ноутбук в ближайший магазин Apple, владелец столкнулся с тем, что устройство поместили в противопожарный сейф и сказали, что позвонят ему в течении суток. Однако позже в сервисе сообщили пострадавшему владельцу MacBook Pro, что тест займёт 5 дней.

Специалисты по безопасности опасаются повторения данного случая и считают, что техника Apple не безопасна. Данный случай взрыва аккумулятора не первый. Аналогичная ситуация произошла у программиста Дэниэля Доурвариса. Его MacBook неожиданно отключился и издавая странные звуки начал испускать дым, а из задней крышки повалило пламя. Доурварис отнес ноутбук в ванную, получив при этом ожоги пальцев, но этим самым спас квартиру от возгорания, ведь устройство лежало на кровати.

В интернете описана масса случаев вздутия аккумуляторов техники Apple. Страдают не только владельцы ноутбуков, но и смартфонов. Так, ранее, подросток из Австралии получил раны груди от взрыва его iPhone 6. В августе 2018 у жительницы Китая iPhone загорелся, лежа в машине под солнечными лучами. Очевидно при долгом использовании батареи устройств способны сдетонировать. Такая проблема может вызвать массу пожароопасных ситуаций, а использование устройств Apple в самолётах власти и перевозчики могут просто запретить до полного выяснения обстоятельств, как это было с Samsung Galaxy 7.