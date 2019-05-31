Microsoft «засунула» смартфон в ПК: В Сеть попали подробности обновления Windows 10

Сегодня, 05:00

В новой сборке 18908 огромное внимание уделено улучшению приложения Your Phone.

Компания Microsoft презентовала новую сборку Windows 10 20H1 18908, которая станет доступна для массового использования в первой половине следующего года. Сейчас обновление могут попробовать только участники программы Windows Insider. Сборка ещё «сырая» и требует некоторых доработок. Известно, что она облегчит интеграцию смартфона с ПК, так как компания «засунула» туда ещё больше «фишек» для приложения Your Phone.

Подробности обновления «десятки», которые попали в Сеть, гласят о том, что смартфон теперь будет полностью отображаться на рабочем столе. При помощи мыши можно будет открывать приложения на гаджете. СМС теперь будут приходить во всплывающем окне, где на них можно будет отвечать прямо с компьютера. Так же в сборке 18908 станет доступен мгновенный обмен картинками и gif. Синхронизироваться с ПК можно будет без подключения устройства к Wi-Fi. Остальные нововведения обновления Windows 10 станут известны после тестирования.