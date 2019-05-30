Google Pixel 4 разоблачён: Аналитики назвали характеристики по защитной плёнке

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Skinomi предварительно разрушила интригу, ведь до официального релиза ещё 5 месяцев.

Компания Google еще не анонсировала Pixel 4 и, скорее всего, не будет до октября, но Skinomi уже разместила защитную пленку для телефона для предварительного заказа на своем веб-сайте. Skinomi назвала дату выпуска — ноябрь 2019 года. Это значит, что предварительно заказывая защитную пленку для экрана за пять месяцев до того, как она действительно появится в продаже, есть гарантия, что Google Pixel 4 будет этой осенью на прилавках. Аналитики назвали характеристики по защитной плёнке. Представленный Skinomi «аксессуар» дает довольно хорошее представление о том, чего ожидать от Pixel 4 в этом году. Гаджет включает в себя вырез камеры, который похож на Galaxy S10 +. Там, где на правой стороне телефона две камеры.

Скорее всего, обычная селфи-камера, а затем широкоугольная камера, которую получили пользователи в серии Pixel 3 в этом году. Кроме того, лицевые панели выглядят довольно минималистично, и, кажется, нет изогнутого дисплея. Вместо этого Google придерживается плоского дисплея. Лицевые панели выглядят довольно маленькими, и, хотя это может быть не так уж интересно в 2019 году, большинство смартфонов отказались от него. Это потому, что он по-прежнему имеет стерео фронтальные динамики. Это означает, что покупатели получат действительно хороший звук из этого телефона. Нижняя рамка очень маленькая, в ней есть динамик, и, конечно, в верхней части находится динамик, так что действительно можно звонить по телефону и не переживать за качество связи и звука.

«На этом изображении из Skinomi вы видите, что есть физические кнопки сбоку, с кнопкой питания и качелькой громкости справа. Теперь это не обязательно опровергает более ранний слух, который мы видели о Pixel 4. Этот слух заключался в том, что на Pixel 4 не было никаких физических кнопок. HTC в прошлом году действительно делала нечто подобное с U12. У него не было никаких физических кнопок. Кнопки не двигались и просто вибрировали, когда вы их нажимали. Так что это может быть то, что Google делает здесь», — говорят эксперты.

Спекуляции на Pixel 4 сейчас всё ещё в воздухе. Не было много утечек в отношении спецификаций, но некоторые утечки указывали на чипсет Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Процессор не является большим сюрпризом, это то, что все используют в этом году. Но оперативная память является приятным сюрпризом, если действительно это то, с чем Google идет на рынок. Ещё одним преимуществом является увеличение объема хранилища до 128 ГБ, особенно если Google собирается и впредь рекламировать, насколько хороши его камеры. Поэтому можно смело говорить, что Google Pixel 4 разоблачён. Google обычно объявляет новый Pixel в октябре — в первую неделю — на аппаратном мероприятии. Пока Google придерживается этого паттерна, вероятно, Pixel 4 будет покрыт интригой до октября.