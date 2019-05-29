В магазине Mozilla Firefox нашли 15000 вирусов: Популярный браузер в опасности

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Вредоносные расширения заполонили магазин. Вирусы крадут пароли, логины и банковские данные пользователей.

По словам специалистов, при просмотре товаров в магазине Mozilla Firefox можно обнаружить подозрительные расширения. В качестве примера они приводят Adobe Flash Player или ublock Origin Pro. Эксперты указывают, что они имеют названия популярных программ, но на самом деле ими не являются.

Это спам-расширения, которые были совсем недавно загружены неизвестными пользователями. При их загрузке они запрашивают все данные пользователей. Это делается с целью похищения важной конфиденциальной информации. Таким образом, пользователи сами отдают в руки хакеров свои пароли, логины, банковские данные и данные о местонахождении. Это происходит обманным путём. Специалисты предупреждают, что популярный браузер буквально находится в опасности. Волна вредоносных программ и раньше накрывала не только Firefox. Под подобное давление попадал и самый популярный браузер в мире Google Chrome.

Однако столь большое количество вирусных программ зафиксировано впервые. При этом в момент загрузки название файла не совпадает с названием самой программы. Известно, что Firefox удаляет расширения из магазина, когда замечает их. Но эксперты отмечают, что это слишком поздно, поскольку пользователи уже могут загрузить вредоносные программы на свои компьютер. Уже сейчас в магазине нашли более 15000 вирусов.

При этом специалисты предлагают добавлять в магазин пакеты расширений, которые уже были проверены вручную самим браузером. Это должно гораздо больше обезопасить пользователей от загрузки опасных файлов, которые могут не только замедлять темп работы, но и повредить всю систему.