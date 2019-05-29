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Исправление конструктивных недочетов продлится до конца июня, сообщают инсайдеры.

В конце апреля представители Samsung впервые отменили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold. Как сообщалось, запуск перенесут «на несколько недель». Но пауза затянулась, и вскоре корейцы нарушили молчание многозначительным заверением: «мы не опоздаем».

Авторы издания Korea Herald, со ссылкой на источники в Samsung, сообщают, что выпуск Galaxy Fold снова отложили – в июне новинка не выйдет на рынок. Судя по всему, инженеры не смогут выполнить обещание маркетологов.

В то же время, авторы портала Yonhap сообщают, что доработка конструкции дисплея заняла больше времени, чем предполагало руководство Samsung. Стоит отметить, что уже в эту пятницу заканчивается срок действия предзаказов: люди, заплатившие 2000 долларов, должны получить свои деньги или готовые смартфоны.

Напомним, первый гибкий Samsung на рынке попал в руки обозревателей в апреле. Тогда же восторги сменились разочарованием – шарнир смартфона пропускал пыль, приводя к поломкам дисплея.