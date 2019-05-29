Гибкий смартфон Sony Xperia F получит дисплей с соотношением 21:9 и 5G

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Аппарат позволит японской компании стать прибыльной снова. Разрешение экрана составит 4K UHD.

Руководство японской компании Sony демонстрирует первые плоды изменения стратегии. Ранее сообщалось, что Sony отныне будет работать только с емкими рынками.

Гибкий смартфон Sony Xperia F станет первенцем устройств нового класса. Аппарат получит дисплей с соотношением сторон 21:9 и 5G-модемом. Подробные характеристики пока не раскрывают – вероятно, Xperia F все еще находится в стадии прототипа.

По мнению аналитиков, смартфон получит «классический» форм-фактор с поперечной линией изгиба. Такое решение может получить возрожденные Motorola Razr, созданный по мотивам популярной раскладушки.

Стоит отметить, что старания Samsung привели к потере доверия потребителей к гибким дисплеям. Поломки Galaxy Fold, причину которых так и не устранили, служат главным аргументом противников новых типов смартфонов.