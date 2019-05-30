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Дисплей позволяет развлечь ребенка, и составить точный график чистки зубов — с напоминаниями.

Китайский производитель электроники, прославившийся своими смартфонами, расширяет поле деятельности. Так, специалисты компании приняли участие в создании зубной щетки дочернего бренда Oclean.

Зубная щетка получила вибрирующую головку со встроенным аккумулятором. Главным отличием от «простых» щеток стал продолговатый OLED-дисплей — щетку оснастили начинкой от браслета Xiaomi Mi Band 3. Это позволяет систематизировать чистку зубов, составив график с напоминаниями.

Xiaomi готовит зубную щетку с сенсорным экраном для детей. Так, предустановленное ПО сможет оценить качество чистки зубов, основываясь на интенсивности и длительности использования. Стоит отметить, что щетка доступна в специальной окраске, повторяющей сюжеты фильма «Мстители».

Зубная щетка поддерживает синхронизацию со смартфоном, что позволяет просмотреть подробную статистику затрат времени на чистку зубов.