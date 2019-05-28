Порвёт MacBook? Redmi представила самого дешёвого «убийцу» Apple

Сегодня, 22:32

Новый ноутбук от китайского производителя получил невероятную цену при весьма продвинутых характеристиках.

Долгое время представители компании Redmi томили в ожидании своих фанатов перед официальной презентацией флагманского смартфона K20 Pro. Однако, вместе с невероятно качественным флагманом компания также представила и самого дешёвого «убийцу» Apple, показав миру свой новый ноутбук RedmiBook 14. Новинка получила весьма соблазнительный ценник в 580 долларов (чуть более 37 тысяч рублей), а само название девайса как бы намекает, что «дочка» Xiaomi не прочь отобрать часть прибыли у Apple, если по итогам продаж RedmiBook действительно порвёт пресловутый MacBook. Самая дешёвая версия компактного «яблочного» ноутбука в России стоит целых 55 тысяч рублей, за которые пользователь получает 13-дюймовый экран и 2-ядерный процессор от Intel. За более приемлемую цену ноутбук от Redmi предлагает 4-ядерный процессор Intel Core i5-8265U с функцией разгона ядер до тактовой частоты в 3,9 ГГц, 8 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель, ускоряющий быстродействие всей системы. Дисплей RedmiBook представлен красочной 14-дюймовой матрицей с разрешением Full HD, чего будет достаточно как для работы с офисными приложениями, так и для различного развлекательного контента. Заявленное время работы от аккумулятора, ёмкость которого оценили в 46 вТч, составляет 10 часов.

Кроме того, MacBook со столь отягощающей ценой оснащён лишь встроенным в процессор видеоускорителем Intel HD Graphics 6000, а RedmiBook 14 может похвастать дискретной видеокартой от Nvidia модели GeForce MX250. Подобной конфигурации хватит для того, чтобы запускать многие игры на средних настройках графики, поэтому глаз на новый ноутбук от Redmi должны положить как офисные клерки, так и студенты со школьниками, жаждущие не только хлеба, но и зрелищ. Устройства других производителей с подобной «начинкой» стоят на 7 и более тысяч рублей дороже, не говоря уже о сравнении с ценниками на технику Apple. Именно поэтому в нынешний период экономической нестабильности политика снижения цен может принести Redmi господство на мировом рынке за счёт уверенных продаж продвинутой и дешёвой техники.