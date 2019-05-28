Недооценённый «кирпич»: Эксперт раскрыл главные отличия Xiaomi Redmi K20 и K20 Pro

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Большие габариты смартфонов окупаются отличной камерой, чистым звуком, сканерным дисплеем, а главное – низкой ценой.

По его словам, новинки Xiaomi однозначно будут продаваться и придутся по вкусу пользователям. Он уверен, что гаджет Redmi K20, как и K20 Pro, многие недооценивают. Смартфоны имеют громкий и чистый звук. Производители также отлично поработали над микрофоном, устранив помехи. Эксперт раскрыл и иные главные отличия гаджетов.

Недооценённый «кирпич» руководство Xiaomi объясняет очень просто: нужно было много места для ёмкой батареи, сканера в дисплее и прочих внутренних наполнений, которым обрадуются пользователи. Габариты K20 Pro составляют 156,7х74,3х8,8 мм, а вес – 191 грамм. Что касается сканера в дисплее, он срабатывает гораздо быстрее, чем у конкурентов. Кроме того, стала больше и область срабатывания: «разбудить» аппарат стало куда проще.

Гаджет имеет отличную цветопередачу и фирменный игровой режим. Кроме того, создатели хорошо поработали и над системой охлаждения. Между самими Redmi K20 и K20 Pro отличий немного. Среди них – процессоры Snapdragon 730 и Snapdragon 855 и разные технологии быстрых зарядок: 27 Вт против 18 Вт.

K20 Pro имеет выдвижную камеру, которая научилась увеличивать угол обзора. К радости многих пользователей гаджет наконец-то обрёл модуль NFC. Ещё одно отличие – разная стоимость. Продажи K20 будут начинаться от $290, а K20 Pro – от $360. Несмотря на то, что смартфоны не имеют влагозащиту и беспроводную зарядку, которые стали хитами последних лет, они всё равно будут пользоваться спросом, поскольку это очень бюджетный вариант за хорошее внутреннее наполнение.