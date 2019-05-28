Цена поражает воображение! Новый смартфон Redmi K20 Pro «заткнул за пояс» все прочие флагманы

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Гаджет соответствует всем современным трендам и ничуть не уступает даже более дорогим конкурентам.

Первым смартфоном от Redmi, дочерней компании Xiaomi, стал Note 7, занявший средний рыночный сегмент за счёт привлекательного ценника и довольно свежей «начинки». Мало кто мог полагать, что суббренд китайского техногиганта сможет навязать серьёзную конкуренцию лидерам по продаже мобильных устройств, но недавно представленный смартфон Redmi K20 Pro «заткнул за пояс» все прочие флагманы. Новинка доказала, что не нужно тратить уйму средств лишь за громкое название бренда, ведь её цена при флагманских характеристиках по-настоящему поражает воображение. Начальная стоимость K20 Pro с 6 Гб оперативной и 64 Гб основной памяти составила смешные 360 долларов (чуть более 23 тысяч рублей). По сравнению с прочими флагманскими девайсами, вышедшими в нынешнем году, смартфон Redmi действительно стоит сущие копейки, ведь флагман Xiaomi Mi 9 на старте продаж оценили в 434 доллара, а Galaxy S10+ от Samsung и вовсе продавался за 999 долларов до официального снижения цен. Многие могут подумать, что за 360 долларов характеристики Redmi K20 Pro лишь отчасти можно назвать флагманскими, но на деле девайс почти ни в чём не уступает даже самым именитым конкурентам.

Сердцем нового смартфона стал сверхмощный процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, а компанию ему составляют 6 или 8 Гб оперативной памяти. Основная камера представлена сразу тремя сенсорами, главный из которых имеет разрешение 48 Мп, а вспомогательные модули на 13 и 8 Мп соответственно обеспечивают ультраширокоугольную съёмку и качественный зум. С батареей Redmi также не подкачала, ведь ёмкость аккумулятора во флагмане составила приличные 4000 мАч. В отличие от всех прочих смартфонов с надоевшим вырезом в дисплее, K20 Pro имеет механическую фронтальную камеру на 20 Мп, которая скрывается в корпусе менее чем за секунду и не занимает драгоценную площадь экрана. Кроме того, дактилоскопический сенсор у флагмана Redmi встроен прямо в дисплей, а быстрая зарядка на 27 Вт с использованием порта USB Type-C станет приятным бонусом для покупателей. Поддержка двух SIM-карт, красочный дисплей на 6,39 дюйма и встроенный чип NFC дополняют и без того длинный список достоинств Redmi K20 Pro.