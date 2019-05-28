Несмотря на санкции: Huawei Y9 Prime вышел на рынок

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Первыми новинку с выдвижной селфи-камерой оценили покупатели в ОАЭ.

Один из самых необычных смартфонов китайского бренда поступил в продажу. Особенностью Y9 Prime стал выдвижной блок селфи-камеры. Подобное решение позволило создать дисплей, покрывающий более 95% передней панели.

Несмотря на необычную конструкцию, «начинка» аппарата выдает в нем смартфон среднего класса. В основе Y9 Prime лежит чипсет Kirin 710F на восемь ядер: производительные элементы работают на частоте в 2,2 ГГц, а в режиме энергосбережения будет задействован 1,7-ГГц процессор.

Преимуществом новинки стал аккумулятор на 4000 мАч – он компенсирует энергопотребление 6,6-дюймового дисплея с разрешением Full HD+. Основная камера получила три модуля с сенсорами на 8 и 16 магапикселей. В ОАЭ смартфон оценили в 949 дирхам (39600 рублей).

Стоит отметить, что выпуск очередной новинки произошел, несмотря на американские санкции, которые ограничили использование сервисов Google на смартфонах Huawei. При этом Y9 Prime вышел на рынок с операционной системой Android 9.0. Если США не изменит свое решение, что пользователи новинки не смогут обновить смартфон до Android Q.

Напомним, после внесения Huawei в «черный список» администрации Трампа, компания потеряла доступ к перспективным сервисам Google. Более того, китайскую компанию исключили из ассоциации Wi-Fi и SD, которые лицензируют использование беспроводных сетей и карт памяти.