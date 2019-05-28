Смартфон Moto Z4 вышел на рынок

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«Начальная» версия со 128 ГБ памяти обойдется покупателям в 500 долларов.

Обойдясь без анонсов и громких презентаций, маркетологи Motorola вывели смартфон Moto Z4 на рынок. Пока флагман бюджетной линейки компании доступен лишь американским покупателям – Z4 является эксклюзивом для сети Amazon.

Новинка построена на основе чипсета Snapdragon 675 с 8-ядерным процессором Kryo 460, работающим на чистоте в 2 гигагерца. Геймеров порадует графический ускоритель Adreno 612 с частотой 1866 ГГц.

Экран диагональю в 6,4 дюйма основан на технологии OLED, а разрешение в 2340 х 1080 пикселей обеспечит высокое качество изображения. Новинка получила датчик отпечатка пальца, находящийся под сенсором.

Вопреки тенденции, основная камера смартфона получила один модуль с 48-мегапиксельной матрицей, автофокусом и вспышкой. Фронтальная камера получила 25-мегапиксельный датчик изображения.

Смартфон Moto Z4 вышел только на рынок США – о вероятности его появления в российских магазинах пока неизвестно.