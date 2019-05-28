В России запустили пробную версию антипиратского алгоритма

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Нейросеть самостоятельно ищет и блокирует сайты с пиратским контентом.

Специалисты Медиа-коммуникационного союза (МКС) представили бета-версию программы для борьбы с сетевым пиратством. Алгоритм запустили в понедельник, а в его базе уже 300 тысяч ссылок на пиратский контент.

По мнению главы МКС Михаила Демина, новая программа сможет снизить масштабы пиратства и повысить популярность потоковых видеосервисов. Так, боле 80% пользователей в сети предпочитают скачать нелегальную копию фильма или телесериала.

Стоит отметить, что новая программа пока не подкреплена законодательной базой. Создатели алгоритма планируют прийти к соглашению не позже июня.

Специалисты посчитали, что в России один пользователь интернета просматривает до 110 пиратских фильмов в год. МКС запустили пробную версию антипиратского алгоритма, что бы повлиять на нелегальный рынок. К слову, Роскомнадзор ежегодно закрывает сотни пиратских ресурсов, но на объемы пиратского рынка это не влияет.