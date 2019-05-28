Цена на Samsung Galaxy S10 упала на 30% после череды скандалов о неисправностях

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Неисправности с разблокировкой, «черный экран» после запуска приложений и неоправданно завышенная цена сказались на стоимости, заявляют эксперты.

Весна этого года ознаменовалась началом продаж нового мобильного флагмана Samsung – Galaxy S10. Смартфон оснащен по последнему слову техники, и большое число пользователей мечтает опробовать новинку. Но последние три месяца активных продаж дела у телефона идут не самым лучшим образом.

С самого момента начала продаж о телефоне начали появляться весьма негативные новости. Например, многие пользователи жаловались на то, что телефон просто «живет своей жизнью». Они рассказывали, как он самопроизвольно выключается, звонит кому-то, включает приложения и т.д. Помимо этого, смартфон охватила настоящая проблема «черного экрана» во время запуска некоторых приложений. Компания производитель заявила о работе над устранением неисправностей, но пользователи уже огорчены.

Эксперты считают, что реакцией на такой негативный фон стало резкое снижение стоимости телефона. В некоторых точках продажи цена упала на 30% (с 68 990 рублей до 45 500 рублей). Всего спустя три месяца после начала продаж телефон потерял около 23 000 рублей в стоимости. Специалисты также отмечают, что такое резкое падение цены может быть связано с неоправданно завышенной стоимостью.