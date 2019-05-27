ARM представила микросхемы для лучших смартфонов 2020 года

Сегодня, 15:31

Производительность IPC будет выше на 20%. Также новая архитектура Valhall увеличит энергоэффектвность.

ARM поделилась последними достижениями, над которыми усиленно работала. Компания представила новые микросхемы для мобильных устройств Cortex-A77 и Mali-G77.

Говоря про ядро процессора Cortex-A77, стоит отметить производительность IPC, которая стала выше на 20%. Такое обновление приведёт к ускорению при выполнении многозадачных действий. Его можно сравнить по производительности с современными ноутбуками.

Это, как отмечают представители компании, плюс, поскольку каждое ядро в разы мощнее ядер предшественников. Можно наблюдать большую гибкость проектирования в сравнении с системами Qualcomm, Apple и Samsung. Данное изменение позволяет улучшить другие компоненты SOC — в дальнейшем появятся искусственный интеллект и оборудование для обработки фотографий.

Что касается графического процессора Mali-G77, то появилась новая архитектура Valhall, которая улучшает работу микросхемы на 40%. Это позволяет разработчикам собирать больше энергии, используя при этом меньшее пространство.

Теперь компания ARM работает над внедрением в свою технологию сеть 5G, искусственного интеллекта и технологий автономного вождения. Но и здесь есть некоторые трудности, поскольку дополнительные возможности не должны замедлять скорость работы микросхем.

Предназначена для лучших смартфонов 2020 года. И это неудивительно: такая мощность должна прилагаться к хорошим и дорогим смартфонам, у которых характеристики находятся на высоте. Микросхемы помогут привлечь аудиторию, но пока неизвестно, какую сумму за них потребуют производители.