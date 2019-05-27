«Ноутбук Апокалипсиса» с 6 вредоносными вирусами выставлен на торги за $1,2 млн

Сегодня, 11:02

Эти вирусы за последние 15-20 лет нанесли ущерб более чем в 95 млрд долларов. Среди них известные всем ILOVEYOU, SoBig и MyDoom.

Самые опасные компьютерные вирусы собрала на одном устройстве компания Deep Instinct. Проект называется «The Presistence of Chaos». Для его реализации используется ноутбук Samsung выпущенный в 2008 году.

В сети его называют «ноутбук Апокалипсиса», так как вирусы, установленные на нём, нанесли экономический ущерб в $95 млрд.

Так, например, вирус ILOVEYOU распространили по электронной почте в 2000 году. Он нанёс ущерб примерно на $15 млрд и заразил около 3 млн компьютеров во всём мире.

DarkTequila добывал информацию о банковских счетах и нанёс ущерб не в один миллион долларов. Тогда пострадали пользователи в Латинской Америке.

В 2004 году MyDoom заразил миллионы устройств. Его создатели не найдены по сегодняшний день, есть предположения, что вирус был разработан в России. Тогда ущерб составил около $38 млрд.

В 2015 «пострадала» Украина. Вирус BlackEnergy использовали для отключения электроэнергии.

SoBig украл около $37 млрд, выдав себя за спам письмо в 2003 году, а WannaCry заразил пол миллиона компьютеров в 2017 году. Тогда вирус затронул ПК госучреждений и нанёс убытки на $100 млн.

Организаторы аукциона уверяют, что все вирусы не представляют опасности на сегодняшний день. Ну, естественно, пока они не подключены к интернету. Целью проекта является показать, как вирусы влияют на общество. Сейчас «ноутбук Апокалипсиса» с 6 вредоносными вирусами выставлен на торги в США за $1,2 млн. Аукцион должен закончится сегодня 27 мая.