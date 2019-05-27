«Это просто отстой»: Новая камера Samsung Galaxy Note 10 разочарует всех - инсайдеры

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Дизайн камеры выглядит даже хуже, чем можно было предположить.

26 мая издание Forbes поделилось информацией, которую они получили от инсайдеров из Samsung. В твитах XDA Developer Макса Вайнбаха и Стива Хеммерстоффера инсайдеры заявили о том, что дизайн новой камеры Galaxy Note 10 «полный кошмар».

Согласно источнику, Вайнбах сказал: «Я думаю, что Galaxy Note 10 будет выглядеть значительно хуже, чем люди ожидают, глядя на концепт-арты. Значительно хуже». Когда случайный пользователь поинтересовался, насколько плохо будет выглядеть новая камера, инсайдер ответил: «Чувак, ты даже не представляешь. Это просто отстой». Такого же мнения придерживался и Хеммерстоффер. Он заявил, что в дизайне нет никакого прогресса, а лишь наоборот – «откат» назад.

Стоимость грядущего смартфона от Samsung планируется установить на высоком уровне. Если новости о «шокирующем» дизайне станет правдой, то шансов побороть новинки от Apple, чьи новые камеры также не отличаются изысканным дизайном, будут крайне молы.

Стоит отметить, что издание Forbes заявляет, что эти инсайдеры хорошо себя зарекомендовали и на их информацию можно положиться