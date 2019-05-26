Эксперты назвали ТОП-3 «убийцы» WhatsApp

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Facebook Messenger, Android Messages и Telegram уже сейчас выглядят предпочтительнее.

Эксперты составили свой ТОП-3 список мессенджеров, которыми пользоваться гораздо удобнее и безопаснее, чем знаменитым WhatsApp. Его главные «убийцы» - Facebook Messenger, Android Messages и Telegram.

Android Messages. Это приложение от компании Google специалисты назвали фаворитом авансом. Разработчики ещё ведут работы по обновлению своего мессенджера. В нём можно будет обмениваться сообщениями и звонками, передавать файлы. Главное то, что Android Messages будет поддерживать технологию RCS, своеобразную замену SMS и MMS. Чтобы воспользоваться новым приложением, пользователям Android просто нужно будет обновить старую версию. Выйдет новый мессенджер не позднее этого года.

Далее в списке идут Facebook Messenger и Telegram. Детище Facebook нельзя назвать особенным по функционалу, но простота привлекает многих клиентов, зарегистрированных в соцсети. А вот приложение Павла Дурова постоянно пополняется новыми поклонниками из-за удобства и безопасности. В Telegram простой и понятный интерфейс, удобные чаты и звонки. Взломать данный мессенджер никак не получается у Роскомнадзора. Сам Павел несколько дней назад призывал пользователей WhatsApp становиться клиентами его приложения. По словам Дурова, его разработку никто не взломает одним звонком. Около месяца назад стало известно, что WhatsApp стал жертвой атаки шпионского ПО. Для взлома злоумышленникам достаточно было сделать звонок, на который принимающей стороне даже не обязательно было отвечать.