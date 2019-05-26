На Tmall стартовала продажа Xbox One X с Fallout 76 со скидкой в 12 тысяч рублей

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Для осуществления заказа необходимо мобильное приложение AliExpress и промокод BEST2500.

Виртуальная торговая площадка Tmall делает покупателям выгодное предложение. В рамках акции можно приобрести игровую консоль Xbox One X всего за 27300 рублей. В онлайн-магазинах за такую приставку нужно заплатить от 39000 рублей и больше. На Tmall уже стартовала продажа Xbox One X со скидкой в 12 тысяч рублей. В качестве приятного бонуса пользователям предлагают бесплатное приложение в виде ролевого боевика Fallout 76. За эти деньги покупатели получат приставку с внутренним хранилищем объёмом 1 ТБ. Дополнительное снижение цены доступно тем, кто воспользуется кешбэком – бонусной программой, которая представляет собой отсроченную скидку.

Xbox One X с Fallout 76 доставят до места назначения по Москве в течение двух дней. Жителям остальных регионов России после заказа консоли придётся подождать пару недель, возможно, меньше. С помощью кешбэка юзеры возвратят часть денег за покупку. Подобные акции обычно применяются для привлечения внимания потенциальных покупателей ради роста популярности интернет-площадок и продукции, которой они торгуют. Tmall не в первый раз проводит такие программы в надежде завоевать доверие пользователей.