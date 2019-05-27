В Сеть «слили» фото Redmi K20 PRO

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Рендеры дополнились снимками, говорят аналитики, не случайно.

Несколько рендеров Redmi K20 PRO показали раскрывающих дизайн с обеих сторон. Теперь, после появления особых характеристик новинки в Сеть «слили» несколько уникальных фото Redmi K20 PRO. Во-первых, это подтверждает, что Redmi K20 PRO не имеет датчика отпечатков пальцев на задней панели, а также указывает на наличие трехместной задней камеры с двойной светодиодной вспышкой, которую разработчики демонстрируют в привлекательном красном пламени с голо-отражающей панелью на задней панели.

«Мы не уверены, что это тот же дизайн, что и у стандартного Redmi K20, который, как ожидается, будет поставляться с SD 710 SoC, но мы рискнем предположить и сказать, что этот дизайн будет представлен в K20 Pro, хотя это также правдоподобно оба варианта могут получить одинаковую тройную настройку камеры, в то время как разница может заключаться в выборе дисплея - стандарт K20 принимает зазубренный дисплей или всплывающее окно для селфи камеры?», - говорят аналитики с Gizchina.

Эти случаи дополнительно подтверждают расположение клавиши регулировки громкости и кнопки питания на левой и правой сторонах соответственно, в соответствии с официальным тизером. Недавний рендер также подтверждает, что устройство получит 3,5-мм разъем для наушников в окружении двух динамиков. В то время как премиум Redmi K20 Pro, как ожидается, получит Snapdragon 855, стандарт K20 согласно отчету за вчерашний день показал, что стандарт Redmik20 откажется от SD855 SoC для недавнего Snapdragon 730. Другими областями различий могут быть различия в камере и конечно будут различия в выборе камеры. Что касается варианта Pro, он будет поставляться с модулем из трех камер - 48-мегапиксельным основным датчиком (Sony IMX586) + 13-мегапиксельным ультраширокым сенсором + 8-мегапиксельным телеобъективом.

Ранее вчера в сообщениях из региона ЕС предполагалось, что Redmi будет запущен в Польше, но не как K20 и K20 Pro. В сообщении говорится, что оба устройства могут быть переименованы для запуска в качестве Xiaomi Redmi 9T и Redmi 9T Pro.