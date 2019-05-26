Xiaomi выпустит Power Bank для «модниц»

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В новый портативный аккумулятор будет встроено зеркальце и подсветка.

Китайский бренд Xiaomi выпустит портативную батарею для женщин. В Power Bank для «модниц» будет встроено зеркальце и подсветка, позволяющая подправить макияж даже в темное время суток. По форме устройство напоминает пудреницу.

Представители Xiaomi считают, что девушки оценят многофункциональный девайс, который сэкономит пространство в сумочке. Аппарат имеет небольшие габариты, а ёмкость батареи составляет 3 000 мАч. Подсветка состоит из 12 светодиодов и отключается при разряде батареи до 10%.

Такой девай не сможет зарядить телефон быстро, но будет приятным дополнением в ассортименте женской сумочки. Продаваться устройство будет за $19.